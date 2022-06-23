Список запрещенных работ для женщин сократился в 2 раза

23 июня 2022, 9:20

Внесены изменения в Список тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин. Соответствующие изменения утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 июня 2022 г. № 35.

В Республике Беларусь данный Список трижды пересматривался (в 1994, 2000 и 2014 годах) в связи с изменившимися условиями труда по отдельным видам работ, совершенствованием технологических процессов, внедрением новой техники.

Ранее действовавший список включал 181 позицию. Сейчас список сократился в 2 раза и содержит 88 позиций, включающих запрещенные для женщин виды работ и наименования профессий рабочих.

С принятием постановления женщинам разрешено работать водителем автомобиля на междугородных пассажирских перевозках на автобусах с количеством мест свыше 14 и грузовых автомобилях грузоподъемностью свыше 5 тонн (самосвалов 2,5 тонны), а также на литейных работах (кокильщиком-сборщиком, литейщиком вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья, модельщиком по моделям из эпоксидных смол, набивщиком блоков).

Женщинам также разрешено работать по ряду профессий в производстве целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них. Также утратил силу запрет на применение труда женщин по некоторым профессиям рабочих в следующих производствах:

по добыче нефти и газа;

по добыче и переработке торфа;

порошков из цветных металлов;

спирта и растительного масла и в других производствах.

Исключены из Списка неактуальные для современного производства виды работ и профессии. Это работы по варке и плавке пека, давильные, выполняемые вручную по профессии рабочего токарь на токарно-давильных станках и другие работы. Сейчас женщинам можно работать на работах по заготовке плодов, лекарственного сырья с кустарников и растущих деревьев (с подъемом на высоту выше 1.3 м), верхолазных работах.

По-прежнему в Списке остаются работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную, в случае превышения ими предельных норм поднятия и превышения тяжестей вручную. «Не женскими» остаются профессии водолаза, взрывника, бойца скота.

Сохранены запреты для женщин на горных и горнокапитальных работах ввиду воздействия при выполнении работ общей вибрации и других вредных производственных факторов на организм женщины. На данных видах работ женщин не возьмут кузнецом-бурозаправщиком, машинистом буровой установки, машинистом погрузочной машины, машинистом экскаватора, проходчиком. На кузнечно-прессовых и термических работах женщинамнельзя работать кузнецом на молотах и прессах и кузнецом-штамповщиком.

Не возьмут женщин и на работы по тушению пожаров, ремонтировать вручную асфальтобетонные покрытия дорог, лесосечные работы, работать с применением вибро- и пневмоинструмента массой более 3 кг.

Безусловно, работы, связанные с получением и применением веществ химических и 1 и 2-го класса опасности (например, синильной кислоты, диоксида хлора, метановой кислотой), полностью исключить из Списка нельзя, поскольку их концентрация в воздухе порой превышает установленные гигиенические нормативы, оказывая негативное влияние на репродуктивную способность.

Сокращение Списка позволит расширить возможности женщин в выборе профессии и круга работ.

Источник: https://mintrud.gov.by/ru/news-ru/view/spisok-zapreschennyx-rabot-dlja-zhenschin-sokratilsja-v-2-raza-5671-2022/