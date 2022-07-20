Новые подходы к аккредитации и борьба с допингом: изменены законы по вопросам физкультуры и спорта

28 июля 2022, 8:31

Новые подходы к проведению государственной аккредитации на право осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта, а также корректировка норм, связанных с противодействием допингу в спорте, предусмотрены законом Беларуси №200-3 от 19 июля 2022 года "Об изменении законов по вопросам физической культуры и спорта", сообщили в Министерстве спорта и туризма.

В Минспорта пояснили, что закон предусматривает корректировку Трудового кодекса Беларуси в плане уточнения отсылочных норм на законодательство в сфере физической культуры и спорта, а также закона "О физической культуре и спорте".

Закон №200-3 разработан с учетом практики применения закона "О физической культуре и спорте", базируется на нормах действующих нормативных правовых актов, учитывает особенности и современное состояние общественных отношений в сфере физической культуры и спорта, динамику их развития.

В частности, в законе "О физической культуре и спорте" формируются новые подходы к проведению государственной аккредитации на право осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта, которая заменит государственную аккредитацию и государственную аттестацию на право осуществления деятельности по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса.

Законом предусматриваются переходные положения, по которым организации, индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность по развитию физической культуры и спорта, смогут это делать в течение шести месяцев после вступления в силу закона без прохождения государственной аккредитации на право осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта.

Выстраивается вертикаль специализированных учебно-спортивных учреждений в зависимости от этапов спортивной подготовки. Определяются единые подходы к содержанию уставов организаций физической культуры и спорта. Они могут привести свои уставы в соответствие с новыми требованиями при принятии первого после вступления закона в силу решения об изменении устава, но не позднее двух лет с того момента, как закон вступит в силу.

Предусматриваются дополнительные обязанности спортсмена и тренера, такие как знание текста Государственного гимна Республики Беларусь, принятие мер по предотвращению незаконного влияния на участников или организаторов спортивных соревнований. Регламентируются вопросы использования государственных символов Беларуси и символов других государств при проведении спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

Корректируются нормы, связанные с противодействием допингу в спорте, уточняются нормы в отношении гражданско-правовых договоров о спортивной подготовке и возмещения средств, затраченных на эту подготовку, регламентируются вопросы незаконного влияния на участников или организаторов спортивных соревнований для решения проблемы манипулирования результатами официальных спортивных соревнований. Закрепляются гарантии и компенсации, предоставляемые работникам при их направлении для участия в спортивно-массовых мероприятиях, уточняется перечень организаций, руководители которых назначаются на должность или освобождаются от должности по согласованию с Министерством спорта и туризма.

С учетом большого количества изменений, позволяющих в современных условиях обеспечить более полное и системное правовое регулирование сферы физической культуры и спорта, закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Источник: БЕЛТА.