Бранцевич: закон об урегулировании неплатежеспособности повысит управление финоздоровлением предприятий

4 октября 2022, 14:20

Принятие нового закона "Об урегулировании неплатежеспособности" повысит качество управления финансовым оздоровлением предприятий. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич на выездном заседании Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей "Совершенствование системы управления досудебным и судебным оздоровлением субъектов хозяйствования", сообщили в пресс-службе Минэкономики.

В мероприятии, проходившем на площадке Оршанского райисполкома, также участвовали депутаты, представители Верховного суда, Витебского облисполкома. Участники детально обсудили положения проекта закона "Об урегулировании неплатежеспособности".

По словам Татьяны Бранцевич, разрабатываемый документ решает важную стратегическую задачу - сохраняя все лучшие практики "управляемой ликвидации" неэффективности предприятий, повышает качество управления их финансовым оздоровлением. Замглавы экономического ведомства подробно перечислила ключевые блоки законопроекта.

Во-первых, координация деятельности по финансовому оздоровлению предприятий сосредотачивается в правительстве. "Сохраняется преемственность работы комиссий госорганов по предупреждению неплатежеспособности, организуется постоянный анализ эффективности мероприятий досудебного и судебного оздоровления. Задачей правительства и Минэкономики станет утверждение связанных с этим дорожных карт и иных методических материалов, ежегодный анализ выполнения госорганами возложенных на них задач с выводами и предложениями", - сказала она.

Во-вторых, расширяются полномочия госорганов по своевременной диагностике организаций, согласованию планов санации, анализу их выполнения и своевременной корректировке, защите интересов государства и трудовых коллективов, решению вопросов, связанных с производством, занятостью, расчетами, имуществом.

В-третьих, исполкомам предоставляется право по своей инициативе или по просьбе частных предприятий организовать предупреждение банкротства таких организаций на своей территории, если это необходимо в интересах региона и государства, сопровождать весь процесс санации.

В-четвертых, госорганам делегируется право самим определять формы организации работы по досудебному и судебному оздоровлению подведомственных организаций. Минэкономики подготовило соответствующие методические рекомендации.

В-пятых, суды разгружаются от полного сопровождения всех этапов дел, связанных с санацией и управляемой ликвидацией. Решения будут приниматься госорганом и собранием (комитетом) кредиторов.

В-шестых, если отраслевики и исполкомы инициируют "отправку" подведомственного предприятия в суд, именно они будут определять стратегию судебного оздоровления. "Иными словами, согласовать предварительный план оздоровления, определить судьбу активов необходимо до того, как дело пойдет в суд. То же самое касается управляемой ликвидации", - отметила заместитель руководителя министерства.

Резюмируя, Татьяна Бранцевич подчеркнула, что следствием принятия законопроекта станет активная антикризисная государственная политика, позволяющая оздоровить финансы организаций, стабилизировать и увеличить производство посредством влияния отраслевых органов и исполкомов на решения, принимаемые в ходе санации или управляемой ликвидации. При этом речь идет не о закрытии предприятий, а о ликвидации их неэффективности с развитием бизнеса новым собственником.

Источник: БЕЛТА.