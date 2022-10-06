Снопков на совещании у Лукашенко: к декабрю мы выйдем на реальный рост заработной платы

6 октября 2022, 16:01

Правительство планирует, что к декабрю этого года вырастут показатели реальной заработной платы в стране. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с экономическим блоком правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый вице-премьер Николай Снопков, выступая на совещании по поводу темпов роста цен, высказал неоднозначную точку зрения, что инфляция всегда сопровождает экономический рост. По его словам, за последние 10 лет (с 2012 по 2021 год) среднее значение инфляции составляло 11%. При этом среднегодовой экономический рост всего лишь 0,7%. Еще раньше, за период с 2002 по 2011 год, инфляция была выше 20%, рост реального ВВП составлял 7,5%, реальной заработной платы - 10,3%. "Моя основная задача - экономический рост. И это важнее даже, чем всплески инфляции", - сказал Николай Снопков. По его данным, рост цен на 75% товаров, которые являются товарами ежедневного потребительского спроса, - менее 10%. "То есть мы действительно старались всеми силами сдерживать инфляцию", - добавил первый вице-премьер. Вместе с тем он признал, что не все резервы были задействованы.

Президент счел утверждение о том, что экономический рост обязательно сопровождается инфляцией, неубедительным: зачем нужен экономический рост, который ведет к обнищанию людей? Особенно в ситуации, когда не обеспечен рост заработной платы и доходов населения. Александр Лукашенко подчеркнул, что нынешний рост цен в стране во многих случаях является необоснованным и есть резервы, чтобы его не допускать.

"Снижение доходов мы остановили. С учетом заданий, которые мы довели до всех органов госуправления, мы видим, что к декабрю мы выйдем на реальный рост заработной платы. Резервы здесь есть", - сказал в свою очередь Николай Снопков.

"И вы выйдете на нормальную инфляцию (приемлемый уровень инфляции. - Прим. БЕЛТА). Не только рост (доходов населения. - Прим. БЕЛТА), но нормальную инфляцию", - уточнил Президент.

Одним из факторов, влияющих на увеличение стоимости товаров, первый вице-премьер назвал открытость белорусской экономики и диспаритет цен: многие производители хотят вывезти товар в Россию, где более высокие цены.

На что глава государства резонно заметил, что правительство должно действовать в интересах собственного народа. "Вы - первый заместитель премьер-министра в Беларуси, а не в России. Кто что хочет куда-то вывезти - это хотелки чьи-то, - сказал Александр Лукашенко. - Вы будете кормить сначала белорусский народ. И у нас для этого, если брать сельское хозяйство, аграриев, есть все".

Источник: БЕЛТА.