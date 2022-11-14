МНС за пять лет снизило проверочную нагрузку на субъектов хозяйствования более чем в восемь раз

17 ноября 2022, 8:50

Проверочная нагрузка на субъектов хозяйствования за последние пять лет снижена более чем в восемь раз. Об этом сказал во время конференции "Проблемы и возможности функционирования частного сектора экономики в условиях турбулентности и санкционного давления" заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.

Как отметил Владимир Муквич, проверочная нагрузка в целом на субъектов хозяйствования за последние пять лет снижена в 8,4 раза. "За 9 месяцев этого года охват субъектов хозяйствования выездными поверками составил 0,5%, или 2,8 тыс. проверок из 561 тыс. состоящих на учете. Продолжается снижение количества проверок при повышении их эффективности. По результатам проверок предъявлено к уплате в бюджет Br174,1 млн, что превышает уровень соответствующего периода 2021 года почти на 30% в сопоставимых ценах", - сказал замминистра.

Он также затронул вопрос практики применения ст.33 Налогового кодекса. По его словам, статистика налоговых органов подтверждает, что эта статья применяется очень ограниченно. "За январь - сентябрь 2022 года плательщикам направлено 141 уведомление с предложением добровольной корректировки налоговых обязательств, составлено 126 актов проверок, в том числе камеральных - 18, предъявлено к уплате налогов на сумму Br54,3 млн, в том числе по результатам камеральных проверок - Br1,9 млн", - сообщил Владимир Муквич.

Предотвращен необоснованный возврат НДС из бюджета на сумму Br23 млн, в том числе по результатам камеральных проверок - Br0,9 млн.

Кроме того, Владимир Муквич привел примеры схем уклонения от уплаты налогов, выявленных за время действия ст.33 Налогового кодекса. В частности, подмена трудовых отношений гражданско-правовыми и выплата заработной платы в конвертах, вывод наличных денежных средств на ИП, дробление бизнеса, завышение затрат (покупной стоимости) с целью неуплаты налогов, необоснованный возврат (зачет) НДС, сокрытие (занижение) выручки (дохода), неправомерное применение льгот, налоговых преференций, а также отсутствие реальности совершения хозяйственной операции.

Основные цели и задачи конференции - информирование деловых кругов по основным направлениям макроэкономической политики, мерам поддержки экономики, бизнеса и населения, изменениям в налоговом законодательстве на 2023 год, обсуждение проблемных вопросов в контрольно-надзорной деятельности, а также мобилизация руководителей и собственников коммерческих организаций на выполнение актуальных задач экономики в сфере импортозамещения, насыщения потребительского рынка, развития экспортного потенциала.

Источник: БЕЛТА.