Закон об объединениях нанимателей: Минтруда разъяснило порядок создания и принципы деятельности

15 декабря 2022, 8:21

Глава государства Александр Лукашенко подписал закон от 12 декабря 2022 года № 225-3 "Об объединениях нанимателей". Министерство труда и социальной защиты разъяснило порядок создания и принципы деятельности объединений.

Закон определит порядок создания объединений нанимателей, их правовое положение и принципы деятельности, права и обязанности, а также права и обязанности их членов. Действие закона распространяется на нанимателей и их объединения, осуществляющие деятельность в Беларуси.

В соответствии с национальным законодательством объединения нанимателей наряду с госорганами и профсоюзами выступают стороной системы социального партнерства. Принятие закона направлено на развитие в стране института объединений нанимателей как субъектов социального партнерства.

Объединения нанимателей создаются и действуют в целях представительства, защиты прав и законных интересов нанимателей и их объединений в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, а также реализации возложенных на них задач.

Закон об объединениях нанимателей не предусматривает появление в правовом поле новой организационно-правовой формы юридического лица. Как и до принятия закона, некоммерческие организации, претендующие на роль объединений нанимателей, будут образовываться в форме ассоциаций (союзов) юридических лиц.

Закрепляются специальные нормы, направленные на усиление роли нанимателей в системе социального партнерства. Так, предусматривается, что объединения нанимателей должны иметь определенный статус, которым подтверждается уровень соответствующего объединения нанимателей. Согласно закону оно может быть республиканским или территориальным, а то в свою очередь областным, районным и городским.

Для приобретения объединениями нанимателей полномочий как одной из сторон социального партнерства они должны быть включены в реестр объединений нанимателей. Он будет содержать перечень действующих в Беларуси объединений нанимателей с указанием их статуса. Включение в реестр будет осуществляться на основании заявления. Формирование, ведение и организационно-методологическое обеспечение создания реестра будет осуществлять Министерство труда и социальной защиты.

В целях создания условий для координации деятельности объединений нанимателей в системе социального партнерства предусматривается определение наиболее представительного объединения нанимателей и вводится понятие "конфедерация нанимателей Республики Беларусь". Конфедерация будет выступать основным партнером от стороны нанимателей для правительства Беларуси и Федерации профсоюзов страны, в том числе при заключении генерального соглашения.

Полномочиями конфедерации наделяется республиканское объединение нанимателей, в состав которого входит более половины из числа действующих республиканских объединений нанимателей.

Закон вступает в силу через год после официального опубликования (за исключением отдельных положений).

Источник: БЕЛТА.