Правительство скорректировало порядок ведения книги замечаний и предложений

20 декабря 2022, 18:31

Правительство скорректировало порядок ведения книги замечаний и предложений, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Правительством принято постановление №877, которым вносятся изменения в постановления правительства от 16 марта 2005 года №285 о некоторых вопросах организации работы с книгой замечаний и предложений, от 30 декабря 2011 года №1786 об утверждении положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц в госорганах, иных организациях, у индивидуальных предпринимателей.

В частности, изменениями в постановление №285 устанавливаются необходимость ведения книги замечаний и предложений только в организациях, у ИП, которые реализуют товары, выполняют работы, оказывают услуги в сферах, определяемых Совмином; новая форма книги замечаний и предложений; перечень сфер реализации организациями, индивидуальными предпринимателями товаров, выполнения работ, оказания услуг, в которых ведется книга замечаний и предложений.

Что касается изменений в постановление №1786, то они обусловлены внедрением в деятельность госорганов и иных госорганизаций государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юрлиц.

Так, правовым актом уточняется, что регистрация обращений заявителей, поступивших в госорганы, иные госорганизации, и ответов на них осуществляется в указанной информационной системе, а также может осуществляться в системе электронного документооборота либо с использованием регистрационно-контрольных форм на бумажном носителе.

Регистрация письменных и устных обращений заявителей, поступивших в иные организации, производится вторым способом.

Книги замечаний и предложений, изготовленные до вступления в силу постановления №877, выдаются организациям и ИП до их полного расходования и используются ими до полного заполнения всех страниц книги, предназначенных для внесения замечаний и (или) предложений и информации об их рассмотрении.

Также установлено, что ведение ранее выданных книг замечаний и предложений госорганами, а также организациями и ИП, которые не уполномочены на их ведение, прекращается.

Правовой акт принят с учетом корректировок, внесенных в закон от 18 июля 2011 года №300-З "Об обращениях граждан и юридических лиц".

Постановление вступает в силу со 2 января 2023 года.

Источник: БЕЛТА.