Минюст установил требования к профессиональной этике юристов

22 декабря 2022, 9:39

Постановлением Министерства юстиции от 16 декабря 2022 года №152 утверждены правила профессиональной этики лиц, оказывающих юридические услуги, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Правила являются сводом положений, которыми установлены требования, предъявляемые к работнику, имеющему свидетельство об аттестации лица, оказывающего юридические услуги, и состоящему в штате организации, имеющей лицензию на оказание юридических услуг; к индивидуальному предпринимателю, имеющему свидетельство и лицензию; к их поведению при выполнении профессиональных обязанностей, а также во взаимоотношениях с заказчиками, юристами, представителями госорганов и иных организаций.

Что касается иных работников с высшим юридическим образованием, состоящих в штате организации, имеющей лицензию, то они должны соблюдать правила в части, соответствующей их трудовым обязанностям.

Правила разработаны в целях укрепления правовых основ деятельности по оказанию юридических услуг, повышения ответственности юристов, повышения качества оказания юридических услуг, а также соблюдения принципов нравственности в сфере оказания юридических услуг.

В частности, документом устанавливается обязанность юриста соблюдать законодательство; придерживаться общепринятых норм профессиональной морали, постоянно поддерживая честь и достоинство своей профессии, а также личные честь и достоинство; проявлять уважение к представителям государственных органов и иных организаций, в том числе осуществляющих контроль за деятельностью по оказанию юридических услуг, быть пунктуальным, корректным, ответственным. Кроме того, на законодательном уровне закрепляется обязанность не совершать действия, дискредитирующие профессию юриста, постоянно расширять и углублять свои знания в области права, при исполнении профессиональных обязанностей соблюдать деловую манеру в общении и деловой стиль одежды.

"Юрист должен утверждать уважение к профессии, ее сущности и общественному назначению, содействовать сохранению и повышению ее престижа", - говорится в постановлении.

Правовой акт принят в соответствии с законом от 14 октября 2022 года №213-З "О лицензировании". Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Источник: БЕЛТА.