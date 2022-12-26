Охрана труда при работах внутри колодцев и туннелей. Минтруда обновило инструкцию

27 декабря 2022, 8:27

Министерство труда и социальной защиты обновило типовую инструкцию по охране труда при выполнении работ в емкостных сооружениях, сообщили в пресс-службе министерства.

Новая типовая инструкция, утвержденная постановлением Минтруда и соцзащиты №59 от 19 октября 2022 года, вступает в силу с 28 декабря 2022 года. Этим же постановлением признается утратившим силу Типовая инструкция по охране труда при выполнении работ внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений, утвержденная постановлением Минтруда и социальной защиты №214 от 30 декабря 2008 года.

Документ устанавливает требования по охране труда для работающих, выполняющих работы внутри аппаратов, камер, колодцев, коллекторов, туннелей, цистерн, резервуаров и других технологических емкостей, имеющих люки (люки-лазы), световые люки, двери.

Инструкция состоит из пяти глав, в которых изложены общие требования по охране труда, а также требования по охране труда перед началом работы, при ее выполнении и по окончании, в аварийных ситуациях. Отмечается, что на основании этого документа работодатели смогут актуализировать соответствующие инструкции по охране труда либо при отсутствии специфики выполнения работ в емкостных сооружениях руководствоваться Типовой инструкцией.

В Минтруда и соцзащиты отметили, что работы внутри емкостных сооружений относятся к работам с повышенной опасностью, так как в любых подземных резервуарах есть вероятность появления различных газов (метан, углекислый газ, сероводород и др.) в больших концентрациях, что может привести к отравлению работающих, возгоранию и (или) взрыву.

Среди основных причин несчастных случаев на производстве при выполнении работ в емкостных сооружениях - нарушения в организации безопасного производства работ, недостаточная подготовка руководителей работ и исполнителей по вопросам охраны труда, отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты, газоанализаторов (газосигнализаторов).

Источник: БЕЛТА.