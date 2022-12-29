Порядок исчисления среднего заработка изменяется с 1 января

3 января 2023, 15:17

Порядок исчисления среднего заработка изменяется в Беларуси с 1 января 2023 года. Соответствующие изменения в Инструкцию о порядке исчисления среднего заработка закреплены постановлением Минтруда и соцзащиты №63 от 31 октября 2022 года.

Во-первых, для исчисления среднего заработка, сохраняемого работнику за время трудового и социального (в связи с получением образования) отпусков, для выплаты денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, изменено среднемесячное количество календарных дней с "29,7" на "29,6".

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с указом "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь" в республике объявлено 10 нерабочих дней.

Таким образом, среднемесячное количество календарных дней в среднем за 5-летний цикл составляет 29,6. Это рассчитано по следующей формуле: ((366 календарных дней в високосный год + 4*365 календарных дней за 4 не високосных года) / 5 лет - 10 праздничных нерабочих дней) / 12 месяцев = 29,6.

Во-вторых, в пункте 15 и абзаце втором части первой пункта 24 инструкции обобщены наименования структурных элементов заработной платы без изменения порядка исчисления среднего заработка.

С учетом ст.61 и 63 Трудового кодекса определение структуры заработной платы, условий и порядка ее выплаты, в том числе стимулирующих выплат (надбавок, премий, бонусов и иных), относится к компетенции нанимателя.

Пункт 15 инструкции определяет порядок включения выплат, предусмотренных системами оплаты труда и начисляемых за предшествующие отчетные периоды.

Например, надбавки за предшествующий месяц, ежемесячные (квартальные, полугодовые) премии, краткосрочные бонусы, вознаграждения, в том числе по итогам работы за год, за выслугу лет, и иные подобные выплаты, начисляемые за предшествующие отчетные периоды. Такие выплаты включаются в расчет среднего заработка, сохраняемого за время отпуска, и расчета компенсации в том месяце, в котором они прошли по лицевому счету.

Выплаты, производимые за текущий месяц, как и прежде, включаются в расчет среднего заработка в том месяце, за который они начислены (например, ежемесячная премия за октябрь и начисленная в октябре включится с расчет среднего заработка в октябре).

Аналогичный подход обобщения наименований структурных элементов заработной платы применен в пункте 24 инструкции.

В частности, слова "ежемесячные премии, авторские (постановочные) вознаграждения, обусловленные системами оплаты труда, действующими у нанимателя, единовременные премии" заменены на слова "ежемесячные (единовременные) выплаты (премии, вознаграждения и другие), обусловленные системами оплаты труда".

В-третьих, пункт 32 инструкции изложен в новой редакции. Конкретизируется, что при установленной сумме ущерба для определения порядка его возмещения (судебном либо нанимателем) применяется поправочный коэффициент.

Источник: БЕЛТА.