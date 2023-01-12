О применении налога на профессиональный доход в отношении отдельных видов деятельности

16 января 2023, 16:34

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь в связи с возникающими вопросами по применению физическими лицами налога на профессиональный доход в отношении деятельности по оказанию отдельных видов профессиональных услуг, таких как юридические, бухгалтерские, аудиторские, услуги налоговых консультантов и иные подобные услуги, осуществляемых путем дистанционного взаимодействия с заказчиками с использованием сети Интернет, с учетом позиции заинтересованных государственных органов разъясняет.

Согласно статье 7 Закона Республики Беларусь от 30.12.2022 № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» с 1 января 2023 г. физические лица вправе применять налог на профессиональный доход в порядке, установленном главой 40 Налогового кодекса Республики Беларусь, в отношении деятельности по выполнению работ (оказанию услуг) по заказам иных физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и (или) организаций вне места нахождения заказчика (его филиала, иного обособленного структурного подразделения), территории или объекта, находящихся под контролем заказчика, с использованием для выполнения таких работ (оказания таких услуг) и передачи результатов выполненных работ (оказанных услуг) сети Интернет. Для осуществления такой деятельности физическим лицам не требуется государственная регистрация в качестве субъектов хозяйствования.

В настоящее время в налоговые органы поступают обращения граждан, касающиеся возможности применения налога на профессиональный доход в отношении вышеуказанной деятельности. Как отмечается в обращениях данные виды деятельности будут осуществляться ими самостоятельно, на систематической основе путем дистанционного взаимодействия с заказчиками с использованием сети Интернет.

Вместе с тем, для отдельных видов профессиональной деятельности, включая аудиторские, бухгалтерские, юридические услуги, услуги налоговых консультантов и в сфере образования, либо прямо определено, что такая деятельность может осуществляться физическим лицом только как индивидуальным предпринимателем или организацией, либо для осуществления такой деятельности в обязательном порядке требуется наличие лицензий, свидетельств и иных разрешительных документов. Регулирование такой деятельности, как правило, осуществляется отдельными законодательными актами, предусматривающими возможность ее осуществления только в рамках предпринимательской деятельности.

Учитывая изложенное, в отношении деятельности, включая приведенные выше услуги, которая требует обязательного наличия лицензий, свидетельств и иных разрешительных документов, либо для ее осуществления требуется обязательная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, применение физическим лицом налога на профессиональный доход в таком случае не правомерно.

Источник: https://www.nalog.gov.by/news/15962/