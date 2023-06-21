Заявки на работу в студотрядах Беларуси уже подали около 32,5 тыс. человек

21 июня 2023, 17:13

В Беларуси заявки на работу в студотрядах уже подали около 32,5 тыс. человек. Об этом сообщил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"Занятость - один из приоритетов социально-экономического развития государства. Органичной частью системы трудоустройства в нашей стране стали студенческие отряды БРСМ, несущие в себе трудовой и воспитательный заряд. Они не просто дают молодому человеку возможность заработать первые деньги, но и позволяют профессионально сориентироваться, получить первые рабочие навыки и дополнительную специальность. Для многих молодых ребят студенческий отряд становится первой школой взрослой жизни и труда с незыблемыми ценностями и духовно-нравственными идеалами - инициативностью и самостоятельностью, командным духом и истинной дружбой, победами и переживаниями, праздниками и буднями, передающей традиции деловых и человеческих взаимоотношений, формирующей истинных патриотов и граждан своей страны, - сказал Александр Прохоров. - Конечно же, без внимания главы государства мы бы не смогли достигнуть всех этих результатов. У нас в стране для молодежи созданы беспрецедентные условия, и студенческие отряды яркий тому пример".

По его словам, начиная с 2003 года в составе студенческих отрядов под патронатом БРСМ трудоустроено более 741 тыс. юношей и девушек - студентов, учащихся средних специальных учреждений образования, школьников. "Участники движения - бойцы студенческих отрядов - своим трудом доказали, что им по силам выполнять самые ответственные и сложные задачи. Курган Славы, "Хатынь", часть Августовского канала, Национальный академический театр имени Я.Купалы, Национальная библиотека Беларуси, "Минск- Арена" и "Чижовка-Арена", Дворец Независимости, Музей истории Великой Отечественной войны, Национальный олимпийский комитет, БелАЭС, Минский метрополитен, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", реконструкция и строительство дорог, школ и детских садов, молочно-товарных ферм, спортивных комплексов, жилых домов по всей республике - и это лишь небольшой перечень объектов, где трудились бойцы студенческих отрядов. Ежегодно участники движения собирают урожай, воспитывают детей в детских оздоровительных лагерях, благоустраивают территории памятников воинской славы, мест массовых захоронений, территорий населенных пунктов, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, парков, объектов культурно-исторического и духовного наследия", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

География работы Белорусских студенческих отрядов расширяется с каждым годом. "Они давно перешагнули границы Беларуси, а белорусские студенты трудились в студотрядах различных профилей от Венесуэлы до Крайнего Севера, - уточнил Александр Прохоров. - Договорная кампания по трудоустройству молодежи в составе студенческих отрядов активно ведется с января 2023 года. По состоянию на 20 июня, в соответствии с перечнями принимающих организаций, объектов, видов работ и количеством рабочих мест, совместно с заинтересованными работа студенческих отрядов запланирована на 1309 объектах, а это 39 915 рабочих мест. Всеми структурами РШСО заключено 1114 договоров на 17 865 человек. С января по июнь в составе 680 отрядов трудоустроены 9750 человек, в том числе 4742 несовершеннолетних. Во время промопроекта "Выбираем студотряд!" заявки на работу в студенческих отрядах подали 32 498 человек".

В третьем трудовом семестре 2023 года РШСО планирует реализовать ряд трудовых проектов: Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" (электромонтажные работы на объектах Белорусской АЭС), молодежный производственный трудовой проект "Атлант-2023", республиканские межпрофильные трудовые проекты "Тракторостроитель" в ОАО "МТЗ", "Полесье" в ОАО "Гомсельмаш", республиканский производственный трудовой проект "Автозаводец" в ОАО "МАЗ", республиканский сервисный трудовой проект "Дорога возможностей" (работа проводниками на объектах Белорусской железной дороги), республиканский медицинский трудовой проект "Медикус" (работа младшим и средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения Новополоцка и Полоцка).

Статус областной (Минской городской) молодежной стройки в 2023 году присвоен в Брестской области - детскому саду в Юго-Западном микрорайоне Бреста, в Витебской области - строительству поликлиники в новом микрорайоне Орши, в Гомельской области - объектам строительства "Реконструкция мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти в Калинковичском районе Гомельской области" и "Центр игровых видов спорта в г.Светлогорске. 1-я очередь - Ледовый дворец", в Гродненской области - объектам строительства "Общеобразовательная средняя школа с бассейном в микрорайоне "Грандичи-3" в г.Гродно" и "Детский сад на 335 мест с бассейном в квартале "Грандичи-3" в г.Гродно".

Торжественная церемония официального республиканского открытия третьего трудового семестра 2023 года состоится 24 июня на площади Государственного флага в Минске.

Источник: БЕЛТА.