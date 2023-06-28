Судья рассказал о практике ограничения должника в праве на управление автомобилем

28 июня 2023, 18:58

По закону от 24 октября 2016 года "Об исполнительном производстве" судебные исполнители обладают широким кругом полномочий, позволяющим воздействовать на должника для его стимулирования к скорейшему исполнению требований исполнительного документа. А с принятием 6 января 2021 года закона "Об изменении законов по вопросам исполнительного производства" их объем был еще расширен.

С 15 июля 2021 года судебные исполнители могут самостоятельно, без обращения в суд, ограничить право должника - гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил). Эта мера может быть принята на любой стадии исполнительного производства в случае, если ее непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение исполнительного документа.

Как отметил судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Артем Русак, судебная практика свидетельствует о том, что должники зачастую неверно понимают указанную норму и считают, что в случае, если они не скрываются от судебного исполнителя и из их заработной платы производятся удержания, то они не могут быть ограничены в праве на управление автомобилем.

Такое мнение является ошибочным. Целью принудительного исполнения является восстановление прав взыскателя в кратчайшие сроки. Поэтому с точки зрения судебного исполнителя наличие у должника возможности обслуживать транспортное средство, приобретать для него топливо и т.д. свидетельствует о том, что он не принимает все возможные меры для исполнения требований исполнительного документа.

Закон "Об исполнительном производстве" предусматривает лишь два случая, когда должник не может быть ограничен в праве на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил): если пользование этими правами необходимо ему в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода.

Именно второе исключение недобросовестные должники зачастую стараются использовать в своих интересах, обжалуя постановления судебных исполнителей об ограничении их в праве на управление автомобилем.

Как правило, такие действия они начинают принимать или уже после принятия к ним соответствующей меры, или после возбуждения исполнительного производства, а самые "опытные" - после вынесения решения суда или исполнительной надписи о взыскании долга.

Так, по одному делу директор хозяйственного общества после принятия судебным исполнителем постановления об ограничении его в праве на управление механическими транспортными средствами сразу переоформился на работу водителем в этой же организации. Конечно, суд критически отнесся к его пояснениям о том, что управление автомобилем является его единственным средством получения дохода.

С такими ситуациями суды сталкиваются весьма часто. Должники трудоустраиваются на предприятия своих родственников или знакомых, специально переоформляются на должности водителей или прописывают в должностных инструкциях, что они обязаны иметь водительское удостоверение.

Суды при рассмотрении дел, связанных с ограничением должника в праве на управление механическими транспортными средствами, собирают и учитывают информацию об образовании должника, его предыдущем опыте работы, моменте трудоустройства на работу, связанную с управлением механическими транспортными средствами, размере получаемого дохода, чтобы выяснить, является ли данное место работы основным источником его дохода, позволяющим исполнить обязательства по исполнительному документу.

Все сообщаемые суду сведения должны быть подтверждены документально. Представить только трудовой договор или контракт о трудоустройстве, например, водителем будет недостаточно. Суд попросит принести документы в подтверждение фактического осуществления трудовой деятельности: путевые листы, товарно-транспортные накладные и т.д.

По одному из дел суд отменил постановление судебного исполнителя, отказавшего в удовлетворении ходатайства взыскателя об ограничении должника в праве на управление механическими транспортными средствами, так как установил, что тот, будучи оформленным в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет деятельность по управлению юридическим лицом. То есть его работа непосредственно не связана с управлением транспортным средством. Указание в договоре на оказание услуг, заключенном между ним и юридическим лицом, которым он руководил, на обязанность иметь водительское удостоверение, разъездной характер его работы, а также отсутствие в штате предприятия водителя не свидетельствует о том, что единственным средством дохода должника является управление транспортным средством.

Следует отметить, что даже будучи трудоустроенным в должности, предполагающей управление транспортным средством, должник может быть ограничен судебным исполнителем в праве управления транспортным средством, если сведения о его заработной плате будут очевидно указывать на то, что эта работа не является для него основным и единственным средством получения дохода.

Из этого следует, что лучшим способом избежать лишения права управлять транспортным средством является своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, заключил Артем Русак.

Источник: БЕЛТА.