Рассматривается возможность выполнять процедуру ЭКО за счет средств бюджета

27 апреля 2017, 11:34

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» направило в Минздрав предложение внести соответствующие изменения в Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 № 341-З «О вспомогательных репродуктивных технологиях». Об этом сообщил директор центра Константин Вильчук.

По его словам, сегодня в республике можно получить кредит для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Однако в ряде стран мира выделяются определенные квоты для проведения данной процедуры.

«Будут рассматриваться дополнения и изменения по данному и по ряду других медицинских аспектов. Если будет выделяться квота, то эта процедура в Беларуси будет выполняться за счет средств бюджета. Например, в некоторых странах бюджет финансирует 2 попытки, а последующие – уже выполняются за счет собственных средств. В ряде регионов Российской Федерации есть такие программы. У нас до сих пор таких программ не было», – рассказал директор РНПЦ.

К. Вильчук отметил, что изменения в Закон о вспомогательных репродуктивных технологиях не предусматривают повышение возраста женщин для проведения процедуры ЭКО. Во всем мире репродуктивным определяется возраст до 49 лет. Конечно, медицина развивается, находит определенные способы для увеличения репродуктивного возраста, ряд клиник могут сделать ЭКО женщинам в возрасте более 49 лет.

«Однако это угроза для состояния здоровья женщины, есть риск, связанный с вынашиванием ребенка. Как правило, это преждевременные роды, состояние новорожденного, требующее интенсивной терапии и реанимации», – добавил директор центра.

Что касается проблемы бесплодия, то он подчеркнул взаимосвязь репродуктивной способности с образом жизни и женщин, и мужчин. Большой процент бесплодия наблюдается у лиц, которые злоупотребляли курением, алкоголем, а также имели инфекции, передающиеся половым путем. Сейчас доли женского и мужского бесплодия практически одинаковые.

«Если раньше обращали внимание только на состояние здоровья женщины, то сейчас мы говорим, что бесплодные пары – это и про мужское здоровье. Поэтому ему в последнее время уделяется особое внимание, начиная со здоровья мальчика: создаются национальные программы по репродуктивному здоровью, включая здоровье мужчин», – проинформировал К. Вильчук.

По данным руководителя центра «Мать и дитя», в 2016 году РНПЦ выполнено около 1 тыс. законченных циклов ЭКО. Беременность наступила в 40–42 % случаев, что является высоким уровнем эффективности данной технологии.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА