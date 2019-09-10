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    • № 10, октябрь 2019

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    Инструкция по заполнению ПУ-2: определение кода должности служащего

    8 октября 2019, 10:59

    Автор: В.Э. Самосейко, магистр права, юрисконсульт ООО «Евро Девелопмент»

    Перед практикующими специалистами стал вопрос установления кода должности служащего (профессии рабочего) в связи с введением нового формата ПУ-2.

    Чтобы правильно установить код должности служащего (профессии рабочего), необходимо проверить, правильно ли выбрано наименование должности служащего (профессии рабочего).

    До настоящего времени мало внимания уделялось вопросу правильного определения производного и базового наименований должности служащего.

    Согласно п. 4 Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 02.01.2012 № 1, выделяют 2 вида наименований должности:

    1) базовое наименование должности – основное наименование должности служащего, которое содержится в Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь «Занятия» ОКРБ 014-2017, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 24.07.2017 № 33 (далее – ОКЗ),  и определяется в соответствующей квалификационной характеристике;

    2) полное наименование должности – конкретное наименование должности служащего, уточняющее характер выполняемой им трудовой функции, специальность, сферу деятельности, режим и (или) место работы и др. Оно устанавливается путем добавления к базовому наименованию должности дополнительных сведений, а также наименований производных должностей согласно таблице 6 ОКЗ.

    Таким образом, содержащиеся в ОКЗ наименования должностей базовые, даже если они его фактически уточняют.

    Сейчас в практической деятельности используется неверное представление, что базовое наименование должности – это односложное наименование, т.е. наименование из одного слова (например, «начальник», «директор»).

    ВНИМАНИЕ!

    Ключевой критерий для отличия базового наименования от производного – наличие такого наименования в ОКЗ. Длина наименования должности не имеет значения.
    В штатном расписании необходимо указывать именно наименование должности, как в квалификационном справочнике, в т.ч. в ОКЗ.

    Пример.

    Если есть должность «директор туристической организации», то в штатном расписании должно быть указано не «директор», а «директор туристической организации». При этом запись в трудовой книжке должна быть следующая: «Принят на должность директора туристической организации с заключением контракта».

    При указании должности возникает ряд спорных вопросов:

    1) в законодательстве не закреплены четкие критерии базового наименования должности служащего. Например, должности «инженер по охране труда» и «специалист по продаже» приведены в соответствующих справочниках полно. Однако в одном случае наименование названо базовым («Специалист по продаже»), а во втором – производным («Инженер по охране труда»). Возможно, что в таком случае допущена ошибка. 

    2) возникает вопрос о том, можно ли сокращать или видоизменять наименования должностей, которые приведены в справочниках. Например, возможно ли сокращение наименования должности «директор туристической организации» до «директор»?

    Вопрос с определением базового наименования должности актуален не только в части правильного указания должности в документах, но и правильного установления кода должности.

    Если считать, что все наименования, которые включены в ОКЗ, являются базовыми, то такие должности, например, как «заместитель руководителя организации по идеологической работе» и «заместитель руководителя организации по информационным технологиям» будут базовыми. В связи с этим им не присваиваются коды производных должностей.

    Подробнее с вопросом о том, в каких случаях наименование должности служащего является базовым, а в каких – производным, и как это влияет на определение кода должности служащего, можно ознакомиться в аналитическом материале В.Э. Самосейко «ПУ-2: определение кода должности служащего».

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