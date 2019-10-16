23 декабря 2019, 10:13

16 декабря 2019 г. приняты Закон Республики Беларусь № 265-З «О ратификации Конвенции об оплачиваемых отпусках (пересмотренной в 1970 году) Конвенция № 132» и Закон Республики Беларусь № 264-З «О ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда на шахтах (Конвенция № 176)».

В 2019 году исполнилось 100 лет со дня образования Международной организации труда – одной из старейших международных межправительственных организаций системы ООН. В юбилейный год МОТ призвала страны-участницы Организации к активной ратификации конвенций. Республика Беларусь присоединилась к международной кампании по ратификации конвенций МОТ.

Основное требование Конвенции МОТ № 132 - минимальная продолжительность ежегодного трудового отпуска должна составлять не менее трех рабочих недель, что соответствует нормам Трудового кодекса Республики Беларусь, которым основной трудовой отпуск установлен на уровне 24 календарных дней.

Кроме того, Конвенция 132 предусматривает такие требования как:

исключение из трудового отпуска праздничных и нерабочих дней;

включение в период работы, за который предоставляется трудовой отпуск, времени отсутствия работника на работе по таким уважительным причинам как болезнь, несчастный случай, отпуск по беременности и родам;

установление одной из частей отпуска в размере не менее двух недель при делении отпуска на части;

запрет на отказ от права на ежегодный оплачиваемый отпуск или же полную его замену компенсацией в денежной или иной форме.

Конвенция № 176 устанавливает минимальные требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, занятых на работах в шахтах.

Главное требование Конвенции № 176 – работа по обеспечению безопасных условий труда в шахтах должна проводиться на постоянной системной основе. Должны быть четко определены права и обязанности работодателей, работников, органов надзора и контроля, профсоюзов.

Вопросы, затронутые в этой Конвенции, реализуются в ряде нормативных правовых актов, в том числе в законах Республики Беларусь «Об охране труда», «О промышленной безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О профессиональных союзах», в Указе Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и других.

Ратификация Конвенций № 132 и № 176 создаст дополнительные условия для изучения и систематизации принимаемых в республике мер по совершенствованию трудового законодательства, обеспечению безопасного труда на шахтах, расширит возможности технического сотрудничества нашей страны с МОТ, в том числе получения информации о положительном международном опыте.

Республика Беларусь является членом МОТ с 1954 года. В настоящее время Республикой Беларусь ратифицирована 51 конвенция МОТ.