Дефицит республиканского бюджета в январе составил 0,5 млрд рублей

26 февраля 2021, 19:59

Дефицит республиканского бюджета в январе 2021 года составил 0,5 млрд руб., сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили 2,4 млрд руб., или 10,4% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2 млрд руб. (14,4% плана), налога на прибыль - 13,5 млн руб. (0,4%). Акцизы поступили в сумме 0,3 млрд руб. (9,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,3 млрд руб. (8,5%).

Расходы республиканского бюджета составили 2,9 млрд руб., или 10% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 1,9 млрд руб. (14,7%), на финансирование национальной экономики - 0,3 млрд руб. (5,7%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - 1,4 млрд руб. (7,3%).

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь сложился в сумме 0,2 млрд руб. Доходы составили 5 млрд руб. (9,3% уточненного годового плана), расходы - 5,2 млрд руб. (8,8%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,02 млрд руб. (поступления - 1,65 млрд руб., расходы - 1,63 млрд руб.).

По состоянию на 1 февраля 2021 г. задолженность по налогам и сборам составила 205,6 млн руб.