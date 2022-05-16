Путевка в оздоровительный лагерь может обойтись всего в Br58. Сколько компенсирует государство

20 мая 2022, 14:24

Путевка в детский оздоровительный лагерь для некоторых родителей может обойтись всего в Br58, сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

"Активно ведутся подготовительные работы. Особое внимание уделено доступности летнего оздоровления и отдыха. Облисполкомы и Мингорисполком заблаговременно провели работу по недопущению необоснованного роста цен на путевки в оздоровительные лагеря. Что касается лагерей с круглосуточным пребыванием 18 и более дней, стоимость составит около Br577, размер удешевления - Br229", - сказал Александр Цай.

Он пояснил, что Br577 - средняя стоимость путевок по республике, а Br229 - это сумма, которую компенсирует государство. Причем размер удешевления устанавливается на всю летнюю оздоровительную кампанию. Разницу оплачивают родители. "Для лагерей с круглосуточным пребыванием родительская оплата составит не менее 10%. То есть практически Br58 должен оплатить родитель. Остальное могут компенсировать исполком, наниматель, профсоюзы, если это предусмотрено коллдоговором", - отметил замдиректора центра.

Для некоторых детей путевки бесплатны. В частности, это касается тех, кто проживает и обучается на загрязненных радионуклидами территориях. "Мы для них бесплатно выдаем путевки, - уточнил Александр Цай. - Дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, их сопровождающие также бесплатно (получают путевки. - Прим. БЕЛТА) за счет удешевления из республиканского бюджета, плюс доплаты до полной стоимости осуществляет исполком".

Многодетным, малообеспеченным, неполным семья до полной стоимости доплачивают из местных бюджетов. "Конкретной суммы нет, она может быть больше или меньше", - отметил замдиректора центра.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев обратил внимание: ответить, сколько конкретно будет стоить путевка тому или иному родителю, невозможно. Общие подходы понятны, но размер компенсации может разниться в зависимости от возможностей профсоюзного бюджета. "У конкретного нанимателя, конкретной профсоюзной организации разные возможности и разные бюджеты, поэтому и в комиссию (по оздоровлению, которая действует в организации. - Прим.БЕЛТА), и в первичную профсоюзную организацию родитель может обратиться и получить консультацию, какие условия есть в конкретной организации для удешевления стоимости путевки", - пояснил он

В 2020 году профсоюзы направили на удешевление стоимости путевок Br1,5 млн, что на 11% больше по сравнению с 2020-м. "Причем из них примерно Br1,3 млн - непосредственно удешевление путевок в виде частичной компенсации или материальной помощи. Еще по Br100 тыс. - на укрепление материально-технической базы, приобретение дезинфицирующих средств, Br100 тыс. - на организацию туристско-экскурсионных поездок, культурной программы, чтобы помочь педколлективам создать соответствующее настроение", - сказал он.

Что касается дополнительной помощи социально не защищенным категориям - многодетным, неполным семьям, - ФПБ, областные объединения профсоюзов ее также оказывают регулярно. В 2020 году на эти цели было выделено Br150 тыс., в 2021-м - Br160 тыс. "В этом году будет не меньше", - подчеркнул Вадим Грачев.

На детскую летнюю оздоровительную кампанию в этом году из средств республиканского бюджета выделено Br57,4 млн, в том числе около Br600 тыс. на подготовку стационарных загородных лагерей к работе летом.

Будет задействовано около 5,7 тыс. лагерей: 1,3 тыс. с круглосуточным пребыванием, в том числе 145 стационарных загородных, и 4,4 тыс. с дневным пребыванием.

Планируется, что этим летом пройдут оздоровление более 362 тыс. детей, из них в лагерях с дневным пребыванием - 212 тыс., с круглосуточным - 150 тыс. Особое внимание уделят детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: планируется оздоровить более 10 тыс. детей этой категории. Более 4 тыс. детей-инвалидов пройдут оздоровление в лагерях, где создана безбарьерная среда.-0-

Источник: БЕЛТА.