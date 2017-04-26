Проходит общественное обсуждение проекта указа о налоговом консультировании

28 апреля 2017, 11:38

Правовые основы для осуществления деятельности по налоговому консультированию в Беларуси будут закреплены указом Президента «О налоговом консультировании в Республике Беларусь», проект которого в настоящее время вынесен на общественное обсуждение.

Отметим, что налоговое консультирование представляет собой предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в сфере отношений, регулируемых налоговым законодательством.

Деятельность по налоговому консультированию смогут оказывать граждане, получившие квалификационный аттестат налогового консультанта, являющиеся членом Палаты налоговых консультантов (налоговый консультант) и зарегистрированные в качестве ИП, а также коммерческие организации, в штате которых имеется налоговый консультант.

При этом физлицам, зарегистрированным в качестве ИП, но не имеющим статуса налогового консультанта, а также коммерческим организациям, в штате которых не имеется налогового консультанта, осуществляющим деятельность по налоговому консультированию, предоставлено право осуществлять такую деятельность по 31.12.2018.

Правовые основы осуществления налогового консультирования в Беларуси, а также порядок регулирования отношений, возникающих в процессе этой деятельности, будут закреплены Положением о налоговом консультировании в Республике Беларусь, которое планируется утвердить указом.

Установлен перечень услуг, которые будут включаться в налоговое консультирование.

Кроме того, Положение будет определять порядок получения статуса налогового консультанта, приостановления, возобновления, прекращения действия его квалификационного аттестата, права и обязанности участников налогового консультирования, порядок деятельности палаты налоговых консультантов и государственного регулирования деятельности по налоговому консультированию.

Осуществляться налоговое консультирование будет на основе договора возмездного оказания услуг по налоговому консультированию. Такой договор заключается в простой письменной форме между коммерческими организациями, ИП, осуществляющими деятельность по налоговому консультированию, и консультируемым лицом.

Сбор предложений от граждан и юрлиц по проекту Указа осуществляется на Национальном правовом Интернет-портале.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»