МВФ прогнозирует ускорение роста мировой экономики и снижение цен на нефть

24 июля 2017, 14:35

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в очередном бюллетене World Economic Outlook подтвердили прогноз ускорения мирового роста, однако цена на нефть в 2017–2018 годах может оказаться ниже прежнего прогноза примерно на 3 USD – на уровне 52 USD за баррель. Мировой объем производства, как предполагается, вырастет на 3,5 % в 2017 году и 3,6 % в 2018 году.

«Процесс циклического восстановления продолжается. Фактический рост в I квартале 2017 года был выше, чем прогнозировалось в апреле, в крупных странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, таких как Бразилия, Китай и Мексика, и в ряде стран с развитой экономикой, включая Германию, Испанию, Италию, Канаду и Францию», – отмечают специалисты фонда.

При этом за неизменными прогнозами мирового роста скрываются некоторые отличия вклада в общий рост на уровне стран. В США прогнозируемый рост ниже, чем в апреле, выше ожидаемого будет рост в зоне евро, где непредвиденные повышения активности в конце 2016 года и начале 2017 годов указывают на уверенную динамику.

«В Европе, где политические риски снизились, циклическое восстановление роста может оказаться более значительным и долговременным», – полагают эксперты.

Прогнозы роста в Китае также были повышены с учетом высоких показателей I квартала 2017 года и ожиданий продолжения бюджетной поддержки.

Прогнозируемые темпы мирового роста в 2017–2018 годах выше роста в 2016 году, составившего, по оценке, 3,2 %, но ниже, чем в среднем до кризиса, особенно в большинстве стран с развитой экономикой и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах-экспортерах биржевых товаров.

«Реформы для повышения потенциального объема производства имеют насущное значение во всех странах, а медленный рост совокупного объема производства делает еще более актуальной задачу широкого распределения результатов роста среди групп с различными уровнями дохода. Во многих странах необходимо тщательно отслеживать риски для финансовой стабильности», – предупреждают в МВФ.

Показатели II квартала отражают признаки дальнейшего усиления мировой активности. В частности, темпы роста мировой торговли и промышленного производства оставались существенно выше, чем в 2015–2016 годах.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах прогнозируется устойчивый подъем активности с повышением роста с 4,3 % в 2016 году до 4,6 % в 2017 году и 4,8 % в 2018 году. Эти цифры выше апрельских прогнозов – на 0,2 процентного пункта на 2016 год и на 0,1 процентного пункта на 2017 год.

Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 и 2018 годах в соответствии с апрельским прогнозом (+1,4 % и в 2017 году, и в 2018 году). Прогноз по Беларуси также остался неизменным – ВВП в 2017 году снизится на 0,8 %, в 2018 году – увеличится на 0,6 %.

Рекомендации МВФ для стран типа Беларуси остаются в целом неизменными – плавающий курс национальной валюты, оздоровление балансов частного сектора, устойчивость госдолга. Залогом высокого и стабильного роста специалисты по-прежнему называют проведение адресных структурных реформ.

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