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    • № 2, февраль 2018

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    Реальные доходы белорусов выбираются из затянувшегося падения

    15 февраля 2018, 16:55

    Так, в январе-декабре они увеличились на 2,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. Напомним, этот показатель начал расти вянваре-сентябре, а до этого был в минусе на протяжении всего года.

    В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,7%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,3%.

    Реальные доходы белорусов в январе 2017 года сократились на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-феврале — на 3,1%, в январе-марте — на 2,2%, в январе-апреле — на 1,6%, в январе-мае — на 1,2%, в январе-июне — на 0,8%, а в январе-июле — на 0,5%, в январе-августе — на 0,1%.

    В январе-сентябре этот показатель вырос на 0,4%, в январе-октябре — на 0,9%, а в январе-ноябре — на 1,5%.

    В 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

    Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%. Об этом ранее заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина, на котором рассматривали проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год.

    В 2018 году, по мнению директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, реальные доходы белорусов могут увеличиться. По базовому сценарию — при поставке из России в Беларусь 23 млн тонн нефти в год — на 8,1%, а по альтернативному — при поставке 18 млн тонн нефти — на 7,3%.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованим материала портала TUT.BY

     

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