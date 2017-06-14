С 14.06.2017 ставка рефинансирования снижается до 13 %

1 июня 2017, 8:10

Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижаются с 17 % до 15 % годовых, а ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 9 % до 8 %.

В Национальном банке пояснили, что эти решения в области процентной политики принимались с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере.

В частности, сохраняется тенденция замедления инфляции более значительными темпами, чем ожидалось. В апреле 2017 г. в годовом выражении прирост потребительских цен составил 6,3 %, базовая инфляция – 6 % против 10,6 % и 10 % в декабре 2016 г. соответственно. Ожидается, что в ближайшие месяцы прирост потребительских цен сохранится на уровне чуть выше 6 % в годовом выражении.

Темпы роста денежного предложения остаются умеренными. По оценке Национального банка, в мае прирост средней широкой денежной массы составит около 5 % в годовом выражении. Усиливается положительная тенденция увеличения доли рублевой составляющей денежной массы.

«Сохраняется благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистое предложение иностранной валюты обеспечивает устойчивость обменного курса белорусского рубля и позволяет Национальному банку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств», – подчеркнули в Национальном банке.

Повышается внешняя устойчивость экономики. Формирование в январе – марте 2017 г. положительного внешнеторгового сальдо (0,2 млрд USD) способствовало снижению дефицита счета текущих операций платежного баланса до 0,9 млрд USD против 1,5 млрд USD в январе–марте 2016 г.

Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться закреплением положительных трендов в экономике и монетарной сфере, а также состоянием платежного баланса.

Как ранее сообщалось, регулятор в нынешнем году уже четырежды снижал ставку рефинансирования – в январе, феврале, марте и апреле. С 19.04.2017 ставка составляет 14 %.

При этом проблема повышения доступности кредитов остается одной из ключевых. Несмотря на это, Национальный банк обещает сохранять базовый принцип проведения процентной политики – превышение доходности сбережений в национальной валюте относительно инвалютных, а также обеспечение положительных процентных ставок в экономике в реальном выражении.

По данным Национального банка, средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) уменьшилась за прошлый год на 12,8 процентного пункта и составила 20,5 % годовых. С учетом льготного кредитования ставка по всем рублевым кредитам в декабре 2016 г. составила 12 %.

«Более существенное, чем прогнозировалось, снижение процентных ставок способствовало росту ценовой доступности кредитных ресурсов для экономики. В то же время банковская система столкнулась с проблемой малого количества эффективных инвестиционных проектов в экономике на фоне закредитованности предприятий. И это в условиях значительного избытка рублевой ликвидности», – обращает внимание регулятор.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Национального банка Республики Беларусь

