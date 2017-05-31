МНС разъяснило порядок учета затрат вознаграждений банков и процентов за кредит при исчислении налога на прибыль

1 июня 2017, 15:40

Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении, представляют собой стоимостную оценку использованных в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, нематериальных активов, трудовых ресурсов и иных расходов на их производство и реализацию, отражаемых в бухгалтерском учете, если иное не установлено ст. 131 и ст. 131-1 Налогового кодекса.

Учитывая названные нормы для квалификации расходов в качестве затрат, учитываемых при налогообложении прибыли, необходимо их соотношение с процессом реализации или производства товаров (работ, услуг).

Вознаграждения банкам за осуществляемые операции по счетам (обслуживание счета), при покупке валюты.

За совершаемые операции по счетам банки взимают абонентскую ежемесячную плату на основании заключаемого договора на обслуживание счета организации. Такая плата, как правило, не зависит от количества проведенных операций и сумм денежных средств, задействованных для совершения данных операций, и является договорной.

Кроме этого, банком взимается вознаграждение за совершение операций, связанных с зачислением различного рода выплат на счета, к которым выпущены карточки (картсчета), которые определяются в процентном отношении от суммы денежных средств.

И в первом, и во втором случае суммы вознаграждений учитываются в составе затрат, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, как оплата услуг сторонних организаций.

При покупке валюты банку перечисляется комиссионное вознаграждение. Такое вознаграждение учитывается при налогообложении прибыли в составе затрат, в том числе на приобретение валюты, направленной на выплату дивидендов.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь