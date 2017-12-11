МНС информирует о разработке альтернативного варианта для приема денежных средств субъектами хозяйствования

11 декабря 2017, 8:28

Как пояснили в Министерстве, разрабатываемый альтернативный вариант для приема денежных средств субъектами хозяйствования – программная касса.

Программная касса – программное обеспечение, с помощью которого будут выполняться операции по приему денежных средств. Использование программных касс позволит осуществлять прием денежных средств без использования кассовых суммирующих аппаратов.

Программная касса будет являться одним из основных элементов программной кассовой системы.

Предполагается 2 варианта реализации механизма.

В первом случае программная касса может размещаться на электронных устройствах (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, которые соответствуют определенным техническим требованиям) субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров (работ, услуг). Второй вариант реализации предусматривает возможность использования программной кассы посредством глобальной компьютерной сети Интернет.

Программные кассы будут обеспечивать возможность совершения безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек, в том числе международных платежных систем Visa и MasterCard, внутренней платежной системы «БЕЛКАРТ», эмиссию которых осуществляют банки Беларуси.

Услуги по предоставлению программных касс, а также передачу данных в Систему контроля кассового оборудования (СККО) будут осуществлять операторы программных кассовых систем – юрлица – резиденты Беларуси, соответствующие требованиям, определенным законодательством.

Финансовые затраты субъектов хозяйствования, использующих программную кассу, будут связаны с приобретением ключа электронной цифровой подписи, устройства для печати платежного документа, платежного терминала, платы за оказываемые оператором программной кассовой системы услуги по предоставлению программных сервисов.

В то же время, использование программных касс позволит избежать ряда существующих затрат, в том числе за счет отсутствия необходимости внесения залоговой стоимости за средство контроля налогового органа (далее – СКНО); за счет использования для выполнения кассовых операций при продаже товаров (работ, услуг) имеющихся у субъектов хозяйствования электронных устройств, обеспечивающих возможность функционирования программной кассы и передачи данных в СККО.

Внедрение альтернативного решения в виде возможности использования программных касс для приема денежных средств при продаже товаров (работ, услуг) позволит субъектам хозяйствования самостоятельно осуществлять выбор способа совершения операций по продаже товаров (работ, услуг) при подключении к СККО.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь