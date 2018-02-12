Кому нужно отчитаться о доходах из-за рубежа

12 февраля 2018, 9:38

Деньги от детей-эмигрантов и заграничная зарплата: кому нужно отчитаться о доходах из-за рубежа

Совсем скоро, 1 марта, истекает срок подачи деклараций о доходах за прошлый год.

Рассказывать налоговой, откуда деньги, нужно далеко не всем белорусам.

Однако некоторые категории граждан должны это сделать обязательно, а потом до 15 мая уплатить подоходный налог.

Чтобы разобраться в нюансах законодательства, TUT.BY попросил специалистов из Министерства по налогам и сборам ответить на вопросы читателей.

Если заграничный друг подарил в 2017 году больше 5555 рублей, придется платить налог

Вопрос: Добрый день, подскажите, пожалуйста, с какой суммы, полученной из-за границы, нужно платить налог и какая ставка налога. Спасибо.

Вопрос: Мой друг прислал мне перевод Western Union из Америки в размере 120 долларов США. В назначении указано «помощь близким». Он не является моим родственником.

Ответ МНС: Налогообложение зависит от характера полученного дохода (подарок, заем, заработная плата, продажа имущества, выигрыш или иное) и источника его выплаты (физическое лицо либо организация).

Так, например, подарки из-за границы, в том числе полученные посредством банковского перевода от близких родственников или лиц, состоящих в отношении близкого свойства (близкие родственники супруга), не облагаются подоходным налогом независимо от их размера, а подарки от иных физических лиц в 2017 году облагаются в размере, превышающем 5555 белорусских рублей в сумме от всех источников в течение года.

Выигрыши в иностранных игорных заведениях, в том числе иностранных онлайн-казино, заработная плата, дивиденды облагаются налогом независимо от их размера.

Ставка налога составляет 13 %.

Для получения более подробной информации о налогообложении полученного дохода следует обратиться в налоговый орган, сообщив подробные сведения о характере полученного дохода и источнике выплаты дохода.

Вызовут ли в налоговую, если дети присылают переводы из-за рубежа?

Вопрос: Дочь присылает денежные средства по системе Western Union. Нужно ли мне подавать декларацию о доходах?

Ответ МНС: Нет, представление налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу и уплаты налога не требуется.

Подарки от близких родственников, в частности, детей, полученные как в Беларуси, так и из-за границы посредством банковского перевода, не облагаются подоходным налогом независимо от их размера (подпункт 2.1 пункта 2 статьи 153 Налогового кодекса). При необходимости в налоговый орган представляются документы, подтверждающие близкое родство (например, свидетельство о рождении, а в случае изменения фамилии также свидетельство о заключении брака).

Вопрос: Если сын перечисляет матери из-за рубежа валюту, то нужно ли платить подоходный налог? Если не нужно платить, то нужно ли все равно подавать декларацию? Еще вариант: если валюта из-за рубежа перечисляется матери со счета компании, которая принадлежит сыну, то нужно ли в этом случае платить?

Ответ МНС:

1. При перечислении денежных средств непосредственно сыном налог платить не нужно (см. подробный ответ выше).

2. В случае, если денежные средства перечисляются со счета компании, но при этом являются средствами сына в виде подарка матери, то такие средства также освобождаются от подоходного налога. Вместе с тем в качестве подтверждения факта перечисления со счета организации именно средств сына в налоговый орган, помимо документов, подтверждающих близкое родство, представляется подтверждение организации о перечислении средств по такому основанию.

Вопрос: Добрый день! В прошлом году я покупала в подарок своей маме участие в марафоне (типа фейсфитнеса). Участие стоило около $ 50 (перечислялись с карты моей сестры). Мама заняла первое место и выиграла около $ 850. Потом она участвовала в продвинутом марафоне — стоимость около $ 70 (но там уже без призов). Выигрыш был отправлен из России денежным переводом «Золотая корона» в российских рублях на мое имя, забирала я в долларах. Вопрос: должна ли я платить налог? Если да, учитываются ли мои расходы? Сама я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

Ответ МНС: Налоговым кодексом не предусмотрено освобождение от подоходного налога доходов физических лиц, полученных в виде приза за участие в марафоне, указанном в вопросе, в связи с чем полученные доходы подлежат налогообложению на территории Беларуси. При этом Налоговый кодекс не предусматривает в данной ситуации уменьшение размера полученного дохода на суммы расходов, связанных с его получением. Это значит, что налог насчитают со всей суммы призовых.

При этом в случае уплаты налога в иностранном государстве налоговым законодательством республики предусмотрена процедура зачета налога, уплаченного в иностранном государстве, при исчислении и уплате налога в Республике Беларусь.

«Получаю зарплату за границей»

Вопрос: Я работаю в литовской транспортной компании водителем. За пределами Беларуси нахожусь в среднем 7−8 месяцев в году. У меня по месту работы удерживают 13 процентов подоходного налога от заработной платы. Подскажите, пожалуйста, какую декларацию я должен предоставить в налоговую инспекцию. Я гражданин Республики Беларусь. Спасибо.

Вопрос: С августа живу и работаю в России. Резидентом России пока не стала, но работаю полностью официально с оплатой всех необходимых налогов. Законодательство России это позволяет. Ежемесячно перечисляю со своей российской карты на свою белорусскую сумму около $ 600 для оплаты кредита в белорусском банке. Попадают ли такие переводы к доходам из-за границы? Необходимо ли мне подавать декларацию, а также уплачивать дополнительные налоги на территории РБ?

Вопрос: Я живу в Беларуси, но работаю моделью за границей. Примерно каждые 1,5−2 месяца уезжаю на 3−5 недель. Все мои доходы приходят из-за границы. Должна ли я подавать декларацию? Если да, какой размер налога должна оплачивать?

Ответ МНС: Налогообложение доходов, полученных физическим лицом от источников за пределами Беларуси, зависит от статуса налогового резидента такого лица.

Так, если физическое лицо фактически находились на территории Беларуси в календарном году более 183 дней, то оно признается налоговым резидентом Беларуси, и доходы, полученные им за границей или из-за границы, подлежат налогообложению в республике. При этом в случае уплаты налога в иностранном государстве налоговым законодательством республики предусмотрена процедура зачета налога, уплаченного в иностранном государстве.

Если же физическое лицо фактически находились за пределами территории Беларуси 183 дня и более в календарном году, то такое лицо не признается налоговым резидентом Беларуси, а доходы, полученные им за границей или из-за границы, не подлежат налогообложению в республике. При этом представление налоговой декларации (расчета) не требуется. При необходимости в налоговый орган представляются документы, подтверждающие факт нахождения за пределами республики 183 дня и более в календарном году.

Вопрос: В декабре на мой текущий счет в Беларусбанке пришли 60 000 российских рублей за работу, выполненную по договору подряда с российской организацией. Со счета мною получено в декабре 35 000 рос. рублей и уплачено 350 рос. рублей комиссии. В январе со счета получены 24 650 рублей и уплачена комиссия 244 руб. Какой налог я должен заплатить за 2017 год?

Ответ МНС: Если физическое лицо фактически находилось на территории Беларуси в календарном году более 183 дней, то такое лицо признается налоговым резидентом, и доходы, полученные им за границей или из-за границы, подлежат налогообложению.

При этом датой фактического получения дохода в данной ситуации является день перечисления дохода на счета в банке (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса), в связи с чем налогообложению подлежит весь зачисленный на счет в банке в декабре 2017 года доход в размере 60 000 российских рублей независимо от его дальнейшего снятия и (или) расходования. При этом размер комиссии банка не уменьшает размер дохода, подлежащего налогообложению.

Для определения размера дохода в белорусских рублях (для последующего исчисления суммы налога) применяется официальный курс, установленный Национальным банком на дату зачисления средств.

Ставка налога составляет 13 %. В случае уплаты налога в иностранном государстве налоговым законодательством республики предусмотрена процедура зачета налога, уплаченного в иностранном государстве, при исчислении и уплате налога в РБ.

Вопрос: В ноябре 2017 года встал на учет в налоговой инспекции как графический дизайнер по Указу Президента № 337, заплатил единый налог. В декабре получал переводы из-за границы за оказанные услуги. Нужно ли мне подавать декларацию?

Ответ МНС: Нет, представление налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу и уплата подоходного налога не требуется. Так, объектом налогообложения подоходным налогом лиц не признаются доходы, полученные физическими лицами от осуществления видов деятельности, по которым в соответствии с Налоговым кодексом применяются особые режимы налогообложения, не предусматривающие уплату подоходного налога (подпункт 2.35 пункта 2 статьи 153 Налогового кодекса).

Уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц заменяет уплату подоходного налога на доходы, получаемые ими при осуществлении видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения единого налога. Причем независимо от государства, с территории которого производится выплата такого дохода.

«Знакомый уехал на ПМЖ, а долг мне возвращает с помощью денежных переводов»

Вопрос: Ранее одолжил приличную сумму хорошему знакомому (примерно $ 2000 в эквиваленте), а он уехал жить в другую страну. Теперь, когда настало время вернуть мне долг, знакомый может только перечислить деньги мне на карту белорусского банка. Нужно ли мне будет подавать декларацию или заплатить подоходных налог с этой суммы с учетом того, что это разовый перевод за всю мою жизнь и других переводов из-за рубежа в ближайшем обозримом будущем мне не предвидится?

Ответ МНС: Суммы, получаемые в погашение обязательств по договору займа, за исключением процентов, предусмотренных таким договором, не подлежат налогообложению (подпункт 2.20 пункта 2 статьи 153 Налогового кодекса).

При необходимости в налоговый орган могут быть предоставлены документы, подтверждающие факт предоставления и возврата займа, в том числе расписка, пояснения сторон.

«Принимающая сторона оплатила перелет и отель — будет ли это облагаться налогом?»

Вопрос: В 2017 году я был в командировке за границей по приглашению одной из международных организаций. Перелет и проживание были оплачены принимающей стороной. Кроме того, принимающей стороной были оплачены командировочные расходы за два дня пребывания (сумма перечислена на банковский счет в белорусском банке после возврата из командировки). Нужно ли мне подавать декларацию в налоговою и нужно ли платить подоходный налог с суммы командировочных, полученных от иностранной организации?

Ответ МНС: По законодательству (подпункт 2.23 пункта 2 статьи 153 Налогового кодекса) при направлении работника в командировку от подоходного налога освобождаются доходы в размере стоимости питания, проживания и проезда, оплаченных принимающей стороной.

Соответственно, перелет и проживание, оплаченные принимающей стороной, освобождаются от налогообложения.

Если же принимающей стороной оплачены либо возмещены иные расходы, не связанные с вышеуказанной оплатой стоимости питания, проживания и проезда, то такое возмещение подлежит налогообложению.

«Получил компенсацию от иностранной авиакомпании»

Вопрос: В январе 2017 г. белорусское представительство иностранной авиакомпании перечислило на мой счет в банке компенсацию за нарушение условий авиаперевозки в размере 606,97 руб. Нужно ли мне подавать декларацию в налоговую, платить налог и в каком размере?

Ответ МНС: Налоговым кодексом не предусмотрено освобождение от подоходного налога доходов физических лиц, полученных в виде возмещения вреда в натуре или возмещения причиненных убытков, компенсации в связи с причиненными убытками в связи с отменой рейса и (или) аналогичных компенсаций (возмещений), предусмотренных законодательством иностранных государств, в связи с чем полученные физическими лицами доходы, указанные в вопросе, подлежат налогообложению на территории Беларуси.

При этом, согласно статье 175 Налогового кодекса, представительства иностранных организаций, открытые в порядке, установленном законодательством Беларуси, от которых физические лица получили доходы, обязаны исчислить, удержать у таких физических лиц и перечислить в бюджет исчисленную сумму подоходного налога. В этом случае представление налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу и доплата налога не требуются.

«Родственники пересылают деньги на лечение нашей дочки»

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, надо ли подавать моей супруге декларацию. У меня болеет дочь. Моя супруга открыла валютную карточку, и ей каждый месяц делает перевод двоюродная сестра, которая живет в США, на карточку. В месяц $ 1000−1500. Все деньги уходят на лечение в Израиле. Диагноз у дочери — РС. Нужно ли подавать декларацию?

Ответ МНС: Налоговым кодексом (подпунктом 1.21 пункта 1 статьи 163) от подоходного налога полностью освобождаются доходы, получаемые физическими лицами, нуждающимися в получении медицинской помощи, в том числе проведении операций, при наличии соответствующего подтверждения, выдаваемого в порядке, установленном Министерством здравоохранения в виде:

безвозмездной (спонсорской) помощи в денежной и (или) натуральной формах;

пожертвований, поступивших на благотворительный счет банка РБ.

Таким подтверждением является медицинская справка о состоянии здоровья по форме согласно приложению 1 к постановлению Министерства здравоохранения от 09.07.2010 № 92 (форма 1 здр/у-10).

Для получения более подробной информации следует обратиться в налоговый орган.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY