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    • № 7, июль 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь-май 2016 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    Как восстановить платежеспособность и обеспечить финансовую устойчивость организации

    Угроза банкротства и финансовое оздоровление организации. Санация в процессе банкротства. Особенности и содержание плана финансового оздоровления (санации). Меры по финансовому оздоровлению организации.

    "Утром - деньги, вечером - стулья": как учесть все риски при заключении договора поставки?

    Как проверить платежеспособность и репутацию контрагента для снижения рисков при заключении договоров? На что стоит обратить внимание при заключении внешнеторгового договора поставки? Что следует учесть, если договор содержит условие о предварительной оплате? Как правильно организовать контроль за соблюдением условий договора после его подписания?

    Планирование и анализ хозяйственной деятельности

    Анализ соотношения роста производительности труда и заработной платы

    Что ждет предприятие в ближайшей перспективе, если заработная плата повышается, а производительность труда остается неизменной? Какова оптимальная пропорциональная зависимость между ростом производительности труда и заработной платы? Какие существуют методы измерения производительности труда?

    Планирование оборотного капитала, авансированного в дебиторскую задолженность

    Анализ дебиторской задолженности. Экономическое обоснование условий оплаты за продукцию. Прогнозирование денежных поступлений от продажи продукции. Контроль за своевременностью расчетов по договорам.

    Ценообразование

    Формирование и округление розничных цен после деноминации

    Как правильно определять и округлять регулируемые розничные цены на товары, реализуемые на условиях предоставления скидки? Как формировать и правильно округлять розничные цены на комплекты изделий, весовые и мерные товары? Как проверить соблюдение размера предельной торговой надбавки?

    Налогообложение

    Деноминация - 2016: новые ставки налогов и сборов

    Как произвести пересчет стоимости активов и обязательств? Как деноминация повлияла на стоимостные показатели в белорусских рублях? В каких случаях в налоговой декларации плательщиками отражаются показатели в денежных знаках разных образцов? Как налоговыми органами округляются суммы налогов, сборов (пошлин), штрафов, исчисленные до 1 июля 2016 г.? Как пересчитываются исчисленные до деноминации суммы налогов, сборов, штрафов, причитающиеся к уплате и фактически уплаченные?

    Ошибки, допускаемые при налогообложении прибыли

    Ошибки, связанные с налогообложением прибыли. Случаи, когда организации неправомерно включают расходы в состав затрат, учитываемых при налогообложении, или во внереализационные расходы, льготируют прибыль.

    Заработная плата

    О рабочем времени в августе 2016 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в августе 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    Оплата труда работников торговли и общественного питания

    Как определяются в коммерческих организациях торговли и общественного питания тарифные условия оплаты труда? В каких случаях наниматели используют повременно–премиальную оплату труда? Каковы особенности расчета заработной платы при применении гибких систем оплаты труда в организациях малого бизнеса? Какие виды надбавок и доплат могут устанавливать коммерческие организации торговли и общественного питания?

    Юридическая консультация

    Государство стимулирует импортозамещение: изменились условия проведения закупок импортных товаров

    Особенности закупки за счет собственных средств товаров легкой промышленности. Требования к подготовке предложений участников электронного аукциона. Новые условия допуска поставщиков товаров иностранного происхождения к участию в процедурах государственных закупок. Требования к документам, подтверждающим страну происхождения товара.