Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Угроза банкротства и финансовое оздоровление организации. Санация в процессе банкротства. Особенности и содержание плана финансового оздоровления (санации). Меры по финансовому оздоровлению организации.

Как проверить платежеспособность и репутацию контрагента для снижения рисков при заключении договоров? На что стоит обратить внимание при заключении внешнеторгового договора поставки? Что следует учесть, если договор содержит условие о предварительной оплате? Как правильно организовать контроль за соблюдением условий договора после его подписания?

Планирование и анализ хозяйственной деятельности

Что ждет предприятие в ближайшей перспективе, если заработная плата повышается, а производительность труда остается неизменной? Какова оптимальная пропорциональная зависимость между ростом производительности труда и заработной платы? Какие существуют методы измерения производительности труда?

Анализ дебиторской задолженности. Экономическое обоснование условий оплаты за продукцию. Прогнозирование денежных поступлений от продажи продукции. Контроль за своевременностью расчетов по договорам.

Ценообразование

Как правильно определять и округлять регулируемые розничные цены на товары, реализуемые на условиях предоставления скидки? Как формировать и правильно округлять розничные цены на комплекты изделий, весовые и мерные товары? Как проверить соблюдение размера предельной торговой надбавки?

Налогообложение

Как произвести пересчет стоимости активов и обязательств? Как деноминация повлияла на стоимостные показатели в белорусских рублях? В каких случаях в налоговой декларации плательщиками отражаются показатели в денежных знаках разных образцов? Как налоговыми органами округляются суммы налогов, сборов (пошлин), штрафов, исчисленные до 1 июля 2016 г.? Как пересчитываются исчисленные до деноминации суммы налогов, сборов, штрафов, причитающиеся к уплате и фактически уплаченные?

Ошибки, связанные с налогообложением прибыли. Случаи, когда организации неправомерно включают расходы в состав затрат, учитываемых при налогообложении, или во внереализационные расходы, льготируют прибыль.

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в августе 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Как определяются в коммерческих организациях торговли и общественного питания тарифные условия оплаты труда? В каких случаях наниматели используют повременно–премиальную оплату труда? Каковы особенности расчета заработной платы при применении гибких систем оплаты труда в организациях малого бизнеса? Какие виды надбавок и доплат могут устанавливать коммерческие организации торговли и общественного питания?

Юридическая консультация

Особенности закупки за счет собственных средств товаров легкой промышленности. Требования к подготовке предложений участников электронного аукциона. Новые условия допуска поставщиков товаров иностранного происхождения к участию в процедурах государственных закупок. Требования к документам, подтверждающим страну происхождения товара.