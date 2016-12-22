  • О компании
  • Контакты
    •
  • О журнале
  • Авторам
  • Подписка
  • Рекламодателям
  • Форум

    • № 9, сентябрь 2016

    Выберите номер:

    Совет: Подпишитесь на содержание новых номеров и уведомления о новых горячих линиях журнала «Планово-экономический отдел» на ваш e-mail!
    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Экология на предприятии»

    Содержание RSS Подписка

    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь-июль 2016 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    Кредитование бизнеса: что нужно знать предпринимателю?

    Как организации оценить свою кредитоспособность? Какую валюту кредита лучше выбрать? Как банки устанавливают свою процентную ставку? В каких случаях процентная ставка может изменяться?

    Страхование как антикризисный метод управления финансовыми рисками

    Страхование финансовых рисков как одного из видов предпринимательских рисков. Объекты страхования финансовых рисков. Страхование риска неоплаты контрагентом как метод уменьшения дебиторской задолженности. Виды финансовых рисков, не подлежащие страхованию.

    Планирование и анализ хозяйственной деятельности

    Финансирование оборотного капитала за счет заемных средств: способы и расчет эффективности

    Расчет потребности в заемном капитале для финансирования оборотного капитала. Способы финансирования оборотного капитала. Анализ эффективности привлечения заемных средств.

    Управление затратами и их учет

    Ошибки при отражении в учете сумм государственной поддержки

    Типичные ошибки, допускаемые при отражении операций по получению и использованию государственной поддержки в бухгалтерском и налоговом учете.

    Ценообразование

    Фиксированные цены (тарифы), установленные на региональном уровне, после деноминации

    Регулирование цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, твердое топливо, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и др. Изменение фиксированных цен (тарифов). Ответственность за нарушение дисциплины цен.

    Налогообложение

    Трансфертное ценообразование: сделки, подлежащие контролю в 2016 году

    Какие изменения, связанные с контролем за трансфертным ценообразованием, произошли в 2016 г.? Кто такие взаимозависимые лица? Какие сведения необходимо представлять в налоговые органы для контроля за трансфертным ценообразованием и каким способом нужно это делать?

    Заработная плата

    О рабочем времени в октябре 2016 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в октябре 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    Оплата труда промышленно-производственного персонала

    Элементы организации оплаты труда. Особенности формирования системы оплаты труда на тарифной основе. Определение тарифного и должностного окладов. Основные виды стимулирующих и компенсирующих выплат.

    Таможенное регулирование и ВЭД

    Как оптимизировать затраты на таможенные платежи

    Получение льгот по уплате таможенных пошлин, налогов. Порядок исчисления таможенных платежей, по которым применены льготы таможенных процедур.

    Юридическая консультация

    Что нужно знать плательщику о переносе сроков уплаты налогов?

    Каким образом можно изменить сроки осуществления обязательных платежей? Кто входит в число предпринимателей и организаций, которым может быть изменен срок уплаты налогов и сборов в местный бюджет? Что является основанием для предоставления отсрочки и (или) рассрочки по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней?

    Форс-мажор как условие договора: традиция или необходимость?

    Включение в договор положений о форс-мажорных обстоятельствах. Порядок уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтверждение их наступления. Ответственность в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.