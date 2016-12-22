Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Как организации оценить свою кредитоспособность? Какую валюту кредита лучше выбрать? Как банки устанавливают свою процентную ставку? В каких случаях процентная ставка может изменяться?

Страхование финансовых рисков как одного из видов предпринимательских рисков. Объекты страхования финансовых рисков. Страхование риска неоплаты контрагентом как метод уменьшения дебиторской задолженности. Виды финансовых рисков, не подлежащие страхованию.

Планирование и анализ хозяйственной деятельности

Расчет потребности в заемном капитале для финансирования оборотного капитала. Способы финансирования оборотного капитала. Анализ эффективности привлечения заемных средств.

Управление затратами и их учет

Типичные ошибки, допускаемые при отражении операций по получению и использованию государственной поддержки в бухгалтерском и налоговом учете.

Ценообразование

Регулирование цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, твердое топливо, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и др. Изменение фиксированных цен (тарифов). Ответственность за нарушение дисциплины цен.

Налогообложение

Какие изменения, связанные с контролем за трансфертным ценообразованием, произошли в 2016 г.? Кто такие взаимозависимые лица? Какие сведения необходимо представлять в налоговые органы для контроля за трансфертным ценообразованием и каким способом нужно это делать?

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в октябре 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Элементы организации оплаты труда. Особенности формирования системы оплаты труда на тарифной основе. Определение тарифного и должностного окладов. Основные виды стимулирующих и компенсирующих выплат.

Таможенное регулирование и ВЭД

Получение льгот по уплате таможенных пошлин, налогов. Порядок исчисления таможенных платежей, по которым применены льготы таможенных процедур.

Юридическая консультация

Каким образом можно изменить сроки осуществления обязательных платежей? Кто входит в число предпринимателей и организаций, которым может быть изменен срок уплаты налогов и сборов в местный бюджет? Что является основанием для предоставления отсрочки и (или) рассрочки по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней?

Включение в договор положений о форс-мажорных обстоятельствах. Порядок уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтверждение их наступления. Ответственность в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.