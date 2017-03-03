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    • № 3, март 2017

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    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь 2017 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    Как создать обособленное структурное подразделение юридического лица?

    Чем отличается филиал от представительства? Как оформить документы для открытия обособленного структурного подразделения? Что нужно предусмотреть в положении об обособленном структурном подразделении?

    Система KPI: как сделать успех организации измеримым?

    Как с помощью системы KPI создать эффективную систему мотивации работников? Для каких должностей может быть применена система KPI? Как разработать и внедрить данную систему? Каким должно быть оптимальное количество KPI? Каковы особенности применения KPI для различных должностей?

    Планирование и анализ хозяйственной деятельности

    Оцениваем эффективность продвижения товара на рынке

    Экономическая и коммуникативная эффективность маркетинга. Оценка программы стимулирования сбыта. Сравнительная эффективность инструментов маркетинговых коммуникаций. Расчет показателей эффективности интернет-рекламы.

    Управление затратами и их учет

    Изъятие имущества в счет погашения задолженности: практические ситуации

    Порядок и отражение в бухгалтерском учете изъятия имущества организации-должника в счет погашения задолженности перед банком, займодавцем и бюджетом.

    Какие затраты признаются экономически обоснованными?

    Введение в законодательство понятия «экономически обоснованные затраты». Затраты, не являющиеся экономически обоснованными.

    Ценообразование

    Особенности ценообразования при реализации товаров на условиях предоставления оптовой скидки

    Определение цен, применяемых в расчетах при реализации товаров с предоставлением оптовой скидки. Реализация товаров на условиях деления предоставленной оптовой скидки между оптовыми организациями. Розничная продажа товаров, приобретенных оптовыми организациями на условиях оптовой скидки.

    Налогообложение

    Что изменилось в порядке исчисления налога на прибыль в 2017 году?

    Порядок пересчета валютной выручки для формирования налоговой базы налога на прибыль. Расходы и внереализационные доходы, не учитываемые при налогообложении. Перенос убытков на будущие периоды. Льготы для резидентов СЭЗ.

    Заработная плата

    О рабочем времени в апреле 2017 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в апреле 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    Обязательные страховые взносы: что изменилось в 2017 году?

    Каковы новшества в порядке уплаты обязательных страховых взносов? Как изменились формы отчетности, представляемые в Белгосстрах? Какие планируются изменения в перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы?

    Оплата труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ

    Порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ. Нормы, которые необходимо при нем соблюдать. Оплата труда водителя, выполняющего погрузочно-разгрузочные работы.

    Юридическая консультация

    Изменения в порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

    Перечень рабочих мест, на которых необходимо проводить аттестацию. Изменения в порядке проведения аттестации и представления отчетности. Порядок определения размера компенсации, устанавливаемой по итогам аттестации рабочего места.