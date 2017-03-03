Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Чем отличается филиал от представительства? Как оформить документы для открытия обособленного структурного подразделения? Что нужно предусмотреть в положении об обособленном структурном подразделении?

Как с помощью системы KPI создать эффективную систему мотивации работников? Для каких должностей может быть применена система KPI? Как разработать и внедрить данную систему? Каким должно быть оптимальное количество KPI? Каковы особенности применения KPI для различных должностей?

Планирование и анализ хозяйственной деятельности

Экономическая и коммуникативная эффективность маркетинга. Оценка программы стимулирования сбыта. Сравнительная эффективность инструментов маркетинговых коммуникаций. Расчет показателей эффективности интернет-рекламы.

Управление затратами и их учет

Порядок и отражение в бухгалтерском учете изъятия имущества организации-должника в счет погашения задолженности перед банком, займодавцем и бюджетом.

Введение в законодательство понятия «экономически обоснованные затраты». Затраты, не являющиеся экономически обоснованными.

Ценообразование

Определение цен, применяемых в расчетах при реализации товаров с предоставлением оптовой скидки. Реализация товаров на условиях деления предоставленной оптовой скидки между оптовыми организациями. Розничная продажа товаров, приобретенных оптовыми организациями на условиях оптовой скидки.

Налогообложение

Порядок пересчета валютной выручки для формирования налоговой базы налога на прибыль. Расходы и внереализационные доходы, не учитываемые при налогообложении. Перенос убытков на будущие периоды. Льготы для резидентов СЭЗ.

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в апреле 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Каковы новшества в порядке уплаты обязательных страховых взносов? Как изменились формы отчетности, представляемые в Белгосстрах? Какие планируются изменения в перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы?

Порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ. Нормы, которые необходимо при нем соблюдать. Оплата труда водителя, выполняющего погрузочно-разгрузочные работы.

Юридическая консультация

Перечень рабочих мест, на которых необходимо проводить аттестацию. Изменения в порядке проведения аттестации и представления отчетности. Порядок определения размера компенсации, устанавливаемой по итогам аттестации рабочего места.