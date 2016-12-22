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    • № 11, ноябрь 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь-сентябрь 2016 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    Как правильно провести и оформить процедуру сокращения штата в организации?

    Порядок сокращения штата. Документы, подтверждающие сокращение штата работников. Перестановка (перегруппировка) работников в связи с сокращением штата. Работники, имеющие преимущественное право на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.

    Фиксированная или переменная процентная ставка по кредиту - что выбрать?

    Как можно сэкономить на уплате процентов банку, активно пользуясь его кредитами? В чем основные отличия фиксированной процентной ставки от переменной?

    Планирование и анализ хозяйственной деятельности

    Предупреждение банкротства государственных организаций и особенности осуществления его процедур

    Каковы особенности регулирования банкротства государственных организаций? Что входит в комплекс мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства)? Как оценить платежеспособность государственной организации?

    Управление затратами и их учет

    Как правильно учитывать товарные займы и уплачивать по ним налоги?

    Условия договора товарного займа. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по осуществлению займов у заимодавца и заемщика.

    Ценообразование

    Особенности формирования розничных цен на алкогольные напитки в объектах общественного питания

    Прямое (административное) регулирование цен на алкогольные напитки. Расчет розничных цен на алкогольные напитки отечественного и иностранного производства. Проверка соблюдения норм законодательства, определяющих правомерность формирования розничной цены.

    Налогообложение

    Правильно учитываем и списываем зеленые насаждения

    Каковы особенности учета поступления и списания зеленых насаждений? Как принять к вычету суммы НДС, предъявленные при приобретении саженцев? Учитываются ли при исчислении налога на прибыль расходы на озеленение территории организации?

    Что изменится в Налоговом кодексе в 2017 году?

    Основные налоговые новшества, вступающие в силу с 1 января 2017 г. согласно нормам Закона Республики Беларусь от 18.10.2016 № 432-З «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь».

    Налоговая оптимизация: как избежать ошибок, которые чаще всего допускают организации?

    Что такое налоговая оптимизация? Какие основные инструменты применяются при ее осуществлении? В каких случаях попытки минимизировать уплату налогов приводят к обратным результатам?

    Заработная плата

    Порядок выплаты компенсаций за подвижной и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом

    Условия выплаты компенсаций за подвижной и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие). Размеры, в которых выплачиваются такие компенсации.

    О рабочем времени в декабре 2016 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в декабре 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    О расчетной норме рабочего времени на 2017 год

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в 2017 г. Расчетная норма рабочего времени на 2017 г., ее определение и применение. Производственный календарь на 2017 г. Нерабочие праздничные дни в 2017 г.

    Таможенное регулирование и ВЭД

    Снижаем налоговую нагрузку за счет использования таможенных льгот

    Какие существуют льготы по уплате таможенных платежей и в каких случаях они предоставляются? Как должны использоваться товары, в отношении которых предоставлены такие льготы по платежам?

    Юридическая консультация

    Что необходимо учитывать, заключая договор аренды недвижимого имущества?

    Правовое регулирование арендных отношений. Порядок сдачи в аренду недвижимого имущества. Порядок определения размера арендной платы.