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    • № 8, август 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Новости. Статистика. Аналитика

    Обзор состояния экономики и финансов за январь-июнь 2016 года

    Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

    Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

    Валютные риски: как организации оценить возможные потери и определить свою валютную позицию

    Почему возникают курсовые разницы? Что такое открытая валютная позиция организации и каково ее влияние на курсовые потери (доходы)? Как оценить подверженность организации валютному риску по данным бухгалтерского учета?

    Положение об учетной политике: какие изменения законодательства нужно учесть в 2016 году?

    В каких случаях вносятся изменения в учетную политику? На каких принципах она должна основываться? Что включает учетная политика? Каков порядок утверждения учетной политики и внесения в неё изменений и дополнений?

    Планирование и анализ хозяйственной деятельности

    Финансово-экономический анализ при банкротстве

    Как проводится финансово-экономический анализ при банкротстве? Каковы порядок проведения анализа и основные показатели, характеризующие положение должника? Как интерпретируются результаты анализа?

    Анализ себестоимости по элементам затрат и калькуляционным статьям

    Почему анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значение в системе управления затратами? Какие факторы вызывают изменение прямых и косвенных затрат, образующих себестоимость продукции? Какие существуют виды себестоимости? Что служит источником информации для анализа себестоимости?

    Бизнес-планирование

    Как правильно составить качественный бизнес-план, который одобрят в банке

    Требования к разработке бизнес-плана. Риски, возникающие при реализации инвестиционного проекта. Уточнение показателей бизнес-плана. Экспертиза бизнес-плана.

    Ценообразование

    О предоставлении скидок с розничных цен и новых требованиях к оформлению ценников после деноминации

    Каковы особенности формирования розничных цен на товары, реализуемые на условиях предоставления скидок? Каков порядок округления розничных цен со скидкой? Как применять скидки при использовании дисконтных карт? Как определяется стоимость весового и мерного товара со скидкой с учетом ее округления? Как оформляется ценник на товар, реализуемый на условиях предоставления скидки с розничных цен? Как отражать информацию о ценах на товары, которые продаются со скидкой, после деноминации?

    Налогообложение

    Приобретение товаров (работ, услуг) через подотчетное лицо: как правильно принять к вычету НДС?

    При каких условиях организация вправе принять к вычету НДС по административно-хозяйственным и командировочным расходам, а также по товарам (работам, услугам), приобретаемым работником за счет личных денежных средств в интересах организации? Как проинформировать поставщика о необходимости выставления электронных счетов-фактур по НДС? Что делать организации в случае непредставления контрагентом электронного счета-фактуры?

    5 наиболее распространенных ошибок, связанных с учетом долгосрочных активов, предназначенных для реализации

    Ошибки в учете, связанные с отражением операций с долгосрочными активами.

    Заработная плата

    О рабочем времени в сентябре 2016 года

    Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в сентябре 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

    Особенности оплаты труда работников убыточных организаций

    Каков порядок оплаты труда работников убыточных организаций? Как осуществляется выплата заработной платы таким работникам? Каковы условия индексации заработной платы в случае задержки ее выплаты?

    Юридическая консультация

    Коммерческая тайна в системе обеспечения экономической безопасности организации

    Какие сведения могут являться коммерческой тайной? Как обезопасить организацию от убытков, причиненных недобросовестным поведением работников? Как возместить убытки, понесенные организацией из-за неправомерного разглашения коммерческой тайны работником?