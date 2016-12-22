Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Почему возникают курсовые разницы? Что такое открытая валютная позиция организации и каково ее влияние на курсовые потери (доходы)? Как оценить подверженность организации валютному риску по данным бухгалтерского учета?

В каких случаях вносятся изменения в учетную политику? На каких принципах она должна основываться? Что включает учетная политика? Каков порядок утверждения учетной политики и внесения в неё изменений и дополнений?

Планирование и анализ хозяйственной деятельности

Как проводится финансово-экономический анализ при банкротстве? Каковы порядок проведения анализа и основные показатели, характеризующие положение должника? Как интерпретируются результаты анализа?

Почему анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значение в системе управления затратами? Какие факторы вызывают изменение прямых и косвенных затрат, образующих себестоимость продукции? Какие существуют виды себестоимости? Что служит источником информации для анализа себестоимости?

Бизнес-планирование

Требования к разработке бизнес-плана. Риски, возникающие при реализации инвестиционного проекта. Уточнение показателей бизнес-плана. Экспертиза бизнес-плана.

Ценообразование

Каковы особенности формирования розничных цен на товары, реализуемые на условиях предоставления скидок? Каков порядок округления розничных цен со скидкой? Как применять скидки при использовании дисконтных карт? Как определяется стоимость весового и мерного товара со скидкой с учетом ее округления? Как оформляется ценник на товар, реализуемый на условиях предоставления скидки с розничных цен? Как отражать информацию о ценах на товары, которые продаются со скидкой, после деноминации?

Налогообложение

При каких условиях организация вправе принять к вычету НДС по административно-хозяйственным и командировочным расходам, а также по товарам (работам, услугам), приобретаемым работником за счет личных денежных средств в интересах организации? Как проинформировать поставщика о необходимости выставления электронных счетов-фактур по НДС? Что делать организации в случае непредставления контрагентом электронного счета-фактуры?

Ошибки в учете, связанные с отражением операций с долгосрочными активами.

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в сентябре 2016 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Каков порядок оплаты труда работников убыточных организаций? Как осуществляется выплата заработной платы таким работникам? Каковы условия индексации заработной платы в случае задержки ее выплаты?

Юридическая консультация

Какие сведения могут являться коммерческой тайной? Как обезопасить организацию от убытков, причиненных недобросовестным поведением работников? Как возместить убытки, понесенные организацией из-за неправомерного разглашения коммерческой тайны работником?